Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Informação foi anunciada em audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:06

Ponte Salvador-Itaparica
Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

As obras da Ponte Salvador-Itaparica vão começar no dia 4 de junho de 2026. A informação foi anunciada durante a apresentação oficial do projeto de infraestrutura, realizada na manhã desta quarta-feira (17), na sede da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A audiência pública detalhou as etapas e o planejamento da obra.

“Os que aqui estiveram presentes saem daqui com outra perspectiva. Uma coisa temos certeza: a ponte Salvador-Itaparica hoje já é uma realidade, com cronograma oficial de início em junho de 2026. Mas, na prática, já começou a partir das sondagens e de um contrato assinado em 4 de junho deste ano”, disse a deputada Ivana Bastos, presidente da Alba,

Os estudos de viabilidade do equipamento começaram no governo de Jaques Wagner, com licitação em 2019 e assinatura do contrato de Parceria Público-Privada em 2020. “A pandemia gerou aumento de custos e dificuldades, levando a negociações complexas, inclusive com intervenção do TCE e criação de comissões. A consensualidade no TCE foi crucial para salvar o contrato”, afirmou Afonso Florence, secretário da Casa Civil da Bahia.

Ponte Salvador-Itaparica é promessa antiga do Governo do Estado

Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica: sondagem por Kiko Silva
A primeira perfuração da ponte Salvador-Itaparica com o uso de plataforma  por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação/Seinfra
1 de 4
Projeto da obra da Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação

Detalhes

De acordo com o superintendente de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Mateus Dias, o projeto tem três objetivos principais para a Região Metropolitana de Salvador (RMS): manter e desenvolver a competitividade logística da RMS, reforçando Salvador como polo logístico do Brasil e do Nordeste; criar um novo eixo de expansão metropolitana, já que o desenvolvimento atual da cidade é limitado pela geografia peninsular; e reativar o desenvolvimento das regiões do Baixo Sul e Recôncavo, historicamente isoladas, que juntas representam menos de 1% do PIB estadual.

“A ponte visa romper esse isolamento e promover o desenvolvimento socioeconômico nessas regiões”, afirmou. Conforme explicou Dias, a obra incluirá a construção da maior ponte sobre espelho d’água da América Latina (12,4 km), prometendo gerar 7 mil empregos diretos, melhorar a qualificação profissional e elevar as condições de saúde, educação e segurança. “Espera-se que mais de 10 milhões de pessoas e 250 municípios sejam beneficiados pela melhoria logística, que reduzirá em cerca de uma hora o tempo de travessia entre Valença e Salvador”, acrescentou.

A ponte integrará a região à Baía de Todos os Santos, criando um duplo anel de conectividade viária e diversificando as opções logísticas de Salvador, atualmente dependente da BR-324. O governo também planeja requalificar a infraestrutura de Itaparica, preparando a ilha como novo polo de expansão urbana.

Ponte Salvador-Itaparica

undefined por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
Ponte iluminada por Divulgação
Ponte Salvador-Itaparica por Divulgação
Como será a ponte por Divulgação
1 de 5
undefined por Divulgação

Leia mais

Imagem - Jerônimo suspende reunião após questionamentos do consórcio responsável pela Ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo suspende reunião após questionamentos do consórcio responsável pela Ponte Salvador-Itaparica

Imagem - Bruno Reis diz que projeto da ponte Salvador-Itaparica terá ‘prioridade máxima’ quando chegar à prefeitura

Bruno Reis diz que projeto da ponte Salvador-Itaparica terá ‘prioridade máxima’ quando chegar à prefeitura

Mais recentes

Imagem - Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador

Delivery de drogas: suspeitos são presos com 1,8 mil porções de maconha em avenida de Salvador
Imagem - Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública

Guarda Municipal preso por estuprar crianças e adolescentes na Bahia agia em escola pública
Imagem - Idosa agride passageiro em micro-ônibus na Avenida San Martin

Idosa agride passageiro em micro-ônibus na Avenida San Martin

MAIS LIDAS

Imagem - Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato
01

Interdição em rodovia baiana deve aumentar preço de combustível, alerta sindicato

Imagem - Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
02

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça

Imagem - Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana
03

Quem é Lay Sousa, influenciadora baiana agredida em fast food de Feira de Santana

Imagem - Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”
04

Jojo Todynho troca de visual e namorado reage: “Tá parecendo um cavalo”