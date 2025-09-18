SONHO ANTIGO

Obras da Ponte Salvador-Itaparica ganham cronograma oficial; saiba quando vão começar

Informação foi anunciada em audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA)

Millena Marques

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 08:06

Ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

As obras da Ponte Salvador-Itaparica vão começar no dia 4 de junho de 2026. A informação foi anunciada durante a apresentação oficial do projeto de infraestrutura, realizada na manhã desta quarta-feira (17), na sede da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A audiência pública detalhou as etapas e o planejamento da obra.

“Os que aqui estiveram presentes saem daqui com outra perspectiva. Uma coisa temos certeza: a ponte Salvador-Itaparica hoje já é uma realidade, com cronograma oficial de início em junho de 2026. Mas, na prática, já começou a partir das sondagens e de um contrato assinado em 4 de junho deste ano”, disse a deputada Ivana Bastos, presidente da Alba,

Os estudos de viabilidade do equipamento começaram no governo de Jaques Wagner, com licitação em 2019 e assinatura do contrato de Parceria Público-Privada em 2020. “A pandemia gerou aumento de custos e dificuldades, levando a negociações complexas, inclusive com intervenção do TCE e criação de comissões. A consensualidade no TCE foi crucial para salvar o contrato”, afirmou Afonso Florence, secretário da Casa Civil da Bahia.

Detalhes

De acordo com o superintendente de Planejamento da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Mateus Dias, o projeto tem três objetivos principais para a Região Metropolitana de Salvador (RMS): manter e desenvolver a competitividade logística da RMS, reforçando Salvador como polo logístico do Brasil e do Nordeste; criar um novo eixo de expansão metropolitana, já que o desenvolvimento atual da cidade é limitado pela geografia peninsular; e reativar o desenvolvimento das regiões do Baixo Sul e Recôncavo, historicamente isoladas, que juntas representam menos de 1% do PIB estadual.

“A ponte visa romper esse isolamento e promover o desenvolvimento socioeconômico nessas regiões”, afirmou. Conforme explicou Dias, a obra incluirá a construção da maior ponte sobre espelho d’água da América Latina (12,4 km), prometendo gerar 7 mil empregos diretos, melhorar a qualificação profissional e elevar as condições de saúde, educação e segurança. “Espera-se que mais de 10 milhões de pessoas e 250 municípios sejam beneficiados pela melhoria logística, que reduzirá em cerca de uma hora o tempo de travessia entre Valença e Salvador”, acrescentou.

A ponte integrará a região à Baía de Todos os Santos, criando um duplo anel de conectividade viária e diversificando as opções logísticas de Salvador, atualmente dependente da BR-324. O governo também planeja requalificar a infraestrutura de Itaparica, preparando a ilha como novo polo de expansão urbana.