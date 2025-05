VÍDEO

Jerônimo suspende reunião após questionamentos do consórcio responsável pela Ponte Salvador-Itaparica

Gestor estadual compartilhou a informação durante uma edição do podcast 'Fala, Jero’

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) suspendeu uma reunião com o consórcio responsável pela construção da Ponte Salvador-Itaparica, em agenda na China, após ter sido questionado sobre os detalhes da obra. O gestor estadual compartilhou a informação durante uma edição do seu podcast 'Fala, Jero’. >

"Nós tivemos uma reunião dura, mas muito bem receptiva sobre a ponte. Nós chegamos às 10h para reunir, e naquele momento a CCC e CRCC levantaram cinco ou seis temas sobre dúvidas ou pedidos. Quando eu vi aquilo não tinha recebido nenhum... Para mim estava tudo claro com a negociação do TCE. Pedi para que a gente suspendesse a reunião para que eu pudesse me sentar virtualmente com a minha equipe", disse. >