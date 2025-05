FATALIDADE

Ciclista morre durante evento de cicloturismo no interior da Bahia

Odan de Santana Gomes morreu após passar mal durante a realização do 8° Cicloturismo de Riachão do Jacuípe

Um ciclista de 55 anos, identificado como Odan de Santana Gomes, morreu após passar mal durante a realização do 8° Cicloturismo de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia, no domingo (18). As informações são da TV Subaé, afiliada da TV Globo em Feira de Santana. >