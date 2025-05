POLÍCIA

Suspeito de matar homem em oficina com tiro de espingarda é preso no interior da Bahia

Caso aconteceu em Xique-Xique, no norte do estado

O suspeito de matar Ednarto Marques dos Santos, conhecido como Nartinho, foi preso em Xique-Xique, no norte da Bahia, na manhã de segunda-feira (19). As informações são da Polícia Civil. >

O caso aconteceu no dia 15 de maio, dentro de uma oficina mecânica. A vítima tentou fugir, mas foi atingida por disparos de uma espingarda artesanal. Apesar de ter sido socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Ednarto não resistiu e morreu horas depois. >

As diligências foram iniciadas após o crime, com base em informações repassadas pelo Serviço de Inteligência (SI). Foi representado e deferida a prisão preventiva do investigado. >