CRIME

Homem é preso por manter mãe em cárcere privado no interior da Bahia

Suspeito foi preso no distrito de Laje dos Negros

Um homem foi preso em flagrante por manter a mãe cárcere privado na cidade de Campo Formoso, no norte da Bahia. O suspeito foi preso por agentes da 54ª Companhia Independente da Polícia Militar no distrito de Laje dos Negros. >

De acordo com a Polícia Civil, a mãe do suspeito, de 43 anos, estava sendo mantida em uma casa da zona rural do município, sofrendo ameaça de morte, agressão e sem manter contato com outras pessoas por três dias. O homem foi preso no sábado (17). >