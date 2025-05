SERVIÇO

Faculdade de Salvador abre vagas de emprego exclusivas para pessoas com deficiência

Oportunidades são para o cargo de assistente administrativo

O Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) abriu vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD) nesta segunda-feira (19). As oportunidades são para o cargo de assistente administrativo, para as seguintes atividades: atender clientes internos e externos; atualizar cadastros e planilhas de controle interno; manter sistemas de arquivamento adequados e prestar suporte nas atividades administrativas dentro da área. >