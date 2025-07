CONFIRA OPORTUNIDADES

Concursos públicos têm quatro editais abertos com salários de até R$ 14 mil

Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior

Esther Morais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 08:25

Concursos já estão com inscrições abertas Crédito: Shutterstock

Quatro editais de concursos públicos que oferecem salários iniciais de até R$ 14 mil foram publicados nesta semana. Eles são do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (MS), da Guarda Municipal de Diadema (SP), Câmara de Ribeirópolis (SE) e Câmara de Leopoldina (MG). >

Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. Confira abaixo detalhes sobre os certames: >

Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (MS)

O Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul publicou o edital do concurso público que anuncia cinco vagas de nível superior, além de cadastro reserva, para os cargos de Analista e Auditor de Controle Externo. Os salários iniciais são de até R$ 14.232,67.>

As inscrições começam em 23 de julho e terminam em 21 de agosto e podem ser feitas no site da Cebraspe, banca organizadora do certame. As provas serão aplicadas nos dias 25 e 26 de outubro para Analista e Auditor, respectivamente.>

Guarda Municipal de Diadema (SP)

A Prefeitura de Diadema (SP) abriu concurso público com 100 vagas de nível médio, além de cadastro reserva, para o cargo de Guarda Civil Municipal. O salário inicial é de R$ 2.707,25, além dos benefícios. >

As inscrições já estão abertas e encerram em 14 de agosto. Interessados podem se inscrever de forma online por meio do site Instituto Mais (clique aqui). As provas estão marcadas para 21 de setembro.>

Câmara de Ribeirópolis (SE)

Estão abertas quatro vagas para a Câmara Municipal de Ribeirópolis (SE). Há vagas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração inicial é de até R$ 3.995,00. >

A inscrição pode ser realizada de forma online pelo site da Planejar Consultoria. As provas serão aplicadas em 14 de setembro. >

Câmara de Leopoldina (MG)

A Câmara Municipal de Leopoldina (MG) também abriu concurso público. Ao todo, são ofertadas oito vagas e cadastro reserva para cargos de níveis fundamental e médio. Os salários são de até R$ 3.998,87. >