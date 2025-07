DIVERSAS ÁREAS

Concurso: abertas inscrições com seis mil vagas para professores na Rede Estadual

Oportunidade é no Rio Grande do Sul

Esther Morais

Publicado em 16 de julho de 2025 às 07:31

Concurso público é anunciado no RS Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público que oferece seis mil vagas para professores da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do Instituto AOCP, banca organizadora do certame, até 4 de agosto. As provas estão previstas para o dia 28 de setembro de 2025.>

O concurso contempla vagas para diversas áreas do conhecimento, como Língua Portuguesa, Matemática, Língua Inglesa, Educação Física, Língua Espanhola, Artes, Sociologia, Filosofia, Química, Física, História, Geografia, Ensino Religioso, Biologia, Educação Especial, Educação Profissional e Técnica, além de Educação Escolar Indígena.>

Segundo a Secretaria da Educação (Seduc), a iniciativa tem como objetivo fortalecer o quadro de servidores efetivos da rede estadual e garantir a qualificação do ensino em todo o Rio Grande do Sul.>

Concurso está dividido em três etapas

O processo seletivo será composto por três etapas: uma prova objetiva de múltipla escolha (com 60 questões), uma redação e a prova de títulos.>

A avaliação objetiva será dividida em dois blocos: um com conteúdos comuns a todos os candidatos — incluindo conhecimentos pedagógicos, Língua Portuguesa e legislação da educação — e outro com conteúdos específicos, conforme a área de atuação e a habilitação exigida para o cargo.>

As provas serão aplicadas nos municípios onde estão localizadas as sedes das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs): Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Canoas, Carazinho, Caxias do Sul, Cruz Alta, Erechim, Estrela, Gravataí, Guaíba, Ijuí, Osório, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Rio Grande, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santana do Livramento, Santo Ângelo, São Borja, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, Soledade, Três Passos, Uruguaiana e Vacaria.>

Somente os candidatos que atingirem a nota mínima exigida terão a redação corrigida. Os classificados, posteriormente, deverão apresentar documentação comprobatória para a prova de títulos, que servirá como critério de pontuação final. Candidatos às vagas destinadas às comunidades Guarani e Kaingang passarão por etapas específicas de avaliação.>