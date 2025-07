OPORTUNIDADE EM SALVADOR

Centro de educação abre vagas gratuitas para cursos na área da saúde e tecnologia

Público-alvo são pessoas maiores de 18 anos

O público-alvo são pessoas maiores de 18 anos, desempregadas ou beneficiárias de programas sociais do Governo Federal. O processo seletivo conta com três etapas. >

Já o agendamento das avaliações será online. As provas serão realizadas às segundas, quartas e sextas, mediante agendamento prévio de 26/05/25 a 08/08/25 e serão realizadas diretamente no Ludovica – Centro de Educação Profissional, localizado na Rua Pastor José Guilherme de Moraes, 209, Pau da Lima - o ponto de referência é a rua do Atacadão, na entrada do Colina Azul.>