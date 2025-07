OPORTUNIDADE

Inscrições abertas para concurso com 40 vagas e salários de até R$ 30,5 mil do MP-RS

Interessados podem se inscrever até 10 de agosto

Esther Morais

Publicado em 10 de julho de 2025 às 08:28

Concurso público Crédito: Shutterstock

Estão abertas, a partir desta quinta-feira (10), as inscrições para o 51º Concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), que oferece 40 vagas para o cargo de promotor de Justiça substituto. O salário é de R$ 30.505,36. >

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do MP-RS (clique aqui) até as 23h59 de 10 de agosto. A taxa é de R$ 370 e deve ser paga até o dia 11 do mesmo mês. Candidatos inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção até 17 de julho. Das 40 vagas, 30 são destinadas à ampla concorrência, oito a candidatos negros e duas a pessoas com deficiência.>

A seleção será composta por provas preambular (objetiva), discursivas, orais, prova de tribuna e análise de títulos. A prova objetiva está prevista para 5 de outubro, em Porto Alegre. Os conteúdos incluem Língua Portuguesa e disciplinas jurídicas.>

