ESPETÁCULO

'Lua do veado' poderá ser vista durante 12h em diversos pontos do Brasil

Ápice será por volta das 17h30

A "Lua cheia do veado", fenómeno em que o satélite natural costuma estar grande e mais avermelhado, acontece nesta quinta-feira (10) e poderá ser vista por cerca de 12h no Brasil. >

O ápice será por volta das 17h30 (no horário de Brasília), mas o melhor momento para a visão será no início da noite. O espetáculo natural deve terminar por volta das 6h da manhã de sexta-feira (11). >

A lua poderá ser vista nos pontos onde as condições climáticas são favoráveis. A dica é procurar um local com boa visibilidade do céu e pouca poluição luminosa. O uso de binóculos simples podem ajudar a ver detalhes como as manchas escuras. >