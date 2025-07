PROTEÇÃO CONTRA DOENÇA

Salvador começa a aplicar nova vacina do SUS em mais de 100 pontos da capital

Imunizante é para crianças de 12 meses

Esther Morais

Publicado em 10 de julho de 2025 às 06:38

Saúde amplia vacinação contra meningite bacteriana Crédito: Divulgação/MS

A partir deste mês, crianças de 12 meses passam a receber a vacina meningocócica ACWY como dose de reforço no esquema vacinal contra meningite bacteriana oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em Salvador, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) disponibiliza a vacina em todas as 162 salas de vacinação da rede. >

A medida, já em vigor, amplia a proteção contra os principais sorogrupos da bactéria causadora da doença e está prevista na Nota Técnica nº 77/2025 do Ministério da Saúde. Com a mudança, a dose de reforço aos 12 meses, que até então era feita com a vacina meningocócica C, passa a ser feita com a ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y.>

A subcoordenadora de Imunização da SMS, Taciana Matos, declarou que a atualização representa um avanço na proteção oferecida à população infantil. >

“Essa ampliação é importante não só para Salvador, como para o país inteiro, porque essas crianças de 12 meses passam a ter uma proteção ampliada. Antes, o calendário nacional previa que, aos três meses, a criança tomava uma dose da meningocócica C; aos cinco meses, a segunda dose; e, aos 12 meses, a dose de reforço com a mesma vacina”, explicou.>

A vacina ACWY já era oferecida no SUS a adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, de acordo com o histórico vacinal. Agora, a substituição da dose de reforço da meningocócica C pela ACWY para crianças de 12 meses amplia o alcance da proteção oferecida gratuitamente pela rede pública.>

Agora os responsáveis devem levar as crianças à unidade de saúde com a caderneta de vacinação e um documento de identificação. Em caso de perda da caderneta, é possível recuperar o histórico vacinal, desde que as doses anteriores tenham sido aplicadas em Salvador. >