REMADA DA LUA CHEIA

Clube promove atividade de canoagem em Salvador

Evento acontece na noite de hoje

Carol Neves

Publicado em 10 de julho de 2025 às 13:17

Atividades de canoagem Crédito: Divulgação

As famílias de Salvador têm uma opção saudável e divertida para aproveitar o recesso: a canoa havaiana. O Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a organiza programações especiais que combinam esporte, lazer e contato com a natureza, com roteiros que saem da Praia da Preguiça e passam por pontos turísticos como o Forte São Marcelo, na Baía de Todos-os-Santos.>

Lorena Lago, coordenadora do Kaiaulu Va’a, destaca a importância da atividade: “A canoagem conecta as pessoas com o mar, promovendo saúde física, disciplina e cooperação, além de proporcionar momentos únicos de bem-estar. É uma ótima forma de aproveitar as férias de maneira divertida e significativa.”>

Além das atividades diurnas, o clube promove a ‘Remada da Lua Cheia’, evento que mistura esporte e música ao vivo. A próxima edição acontece nesta quinta-feira (10), com concentração às 18h30 na Praia da Preguiça e retorno previsto para as 20h30. O saxofonista Ton Carvalho acompanha a remada, criando um ambiente especial que combina o som do saxofone com o cenário à beira-mar.>

Serviço >

Remada da Lua Cheia>

Data: 10 de julho>

Concentração: à partir das 18h30>

Local: Clube de Canoagem Kaiaulu Va’a – Av. Lafayete Coutinho, Comércio, Salvador.>