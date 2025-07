SAÚDE

Saiba o que muda na vacinação contra a meningite a partir desta terça

Em 2025, o Brasil já registrou 4.406 casos confirmados de meningite



Elaine Sanoli

Agência Brasil

Publicado em 1 de julho de 2025 às 17:07

Criança sendo vacinada Crédito: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

O Ministério da Saúde (MS) alterou, com início da validade para esta terça-feira (1º), a vacinação de crianças contra a meningite. Com a mudança, a vacina meningocócica ACWY passa a ser ofertada no Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças com 12 meses de vida.>

Antes da alteração, segundo o MS, a ACWY era aplicada somente adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal. Crianças com idade inferior aos 11 anos, recebiam duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e aos cinco meses de vida, e um reforço com a mesma dose aos 12 meses.>

A partir de agora, o reforço aos 12 meses passa a ser feito com a vacina ACWY, que protege contra os sorogrupos A, C, W e Y. Segundo o Ministério da Saúde, as crianças que já tomaram as duas doses da vacina meningocócica C e a dose de reforço da mesma vacina não precisam receber a ACWY neste momento. Já as que ainda não foram vacinadas aos 12 meses podem receber a dose de reforço com a ACWY.>

Até o momento, o Brasil já registrou 4.406 casos confirmados de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana, 1.584 do tipo viral e 1.091 por outras causas ou de tipos não identificados.>

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas, mas também pode ter origem não infecciosa, como em casos de câncer com metástase nas meninges, lúpus, reações a medicamentos e traumatismos cranianos.>