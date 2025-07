NOVA POLÊMICA

Vereadora pede que livro de Jorge Amado seja excluído de escolas

"É um tipo de material para adultos", argumenta Jessica Limonie

A vereadora Jéssica Lemonie, do PL de Santa Catarina, pediu que o livro Capitães da Areia, do escritor baiano Jorge Amado, seja excluído do currículo de alunos de 7º e 8º anos da rede pública do município de Itapoá (SC).>