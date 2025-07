GENIAL/QUAEST

Aumenta número de deputados que avaliam relação com governo Lula como negativa, diz pesquisa

Genial/Quaest: em meio à crise do IOF, sobe o percentual de deputados que avaliam relação com governo Lula como negativa

Quanto à avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 46% dos entrevistados consideraram a administração negativa. Já 27% classificaram como positiva, e 24% disseram que o desempenho é regular. Um grupo de 3% não soube ou preferiu não responder.>

Na última semana de junho, o governo sofreu diversas derrotas no Congresso, sendo a mais significativa a revogação do decreto que aumentava o IOF, uma medida anunciada em maio. Esse episódio se insere em um cenário de atritos acumulados desde o início do ano, com críticas à falta de diálogo e à demora na liberação de emendas parlamentares.>