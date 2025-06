ECONOMIA

Entenda como fica o IOF após derrubada de decreto

A revogação do decreto cria um desafio para o governo, ao provocar perda de R$ 12 bilhões em arrecadação para 2025

Publicado em 28 de junho de 2025 às 14:56

A derrubada do decreto que aumentava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) provocou a terceira mudança nas alíquotas em pouco mais de um mês. As alíquotas que vigoravam até 22 de maio, quando o Ministério da Fazenda anunciou as mudanças, foram retomadas.>

A revogação do decreto cria um desafio para o governo, ao provocar perda de R$ 12 bilhões em arrecadação para 2025, segundo a Receita Federal. No entanto, para o cidadão, as mudanças aliviam o bolso, com alíquotas menores sobre as operações de câmbio, de empréstimo para empresas e da previdência privada do tipo Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL).>

Como não tinham sido objeto do decreto, o IOF de crédito para pessoas físicas, para o Pix e para modalidades isentas não foi alterado.>

Entenda os efeitos da derrubada do decreto sobre o seu bolso:>

Viagem ao exterior

Como estava>

Unificação do IOF sobre operações de câmbio em 3,5%. A nova alíquota incidia sobre:>

• Transações de câmbio com cartões de crédito e débito internacional, compra de moeda em espécie, cartão pré-pago internacional, cheques de viagem para gastos pessoais;>

• Empréstimos externos para operações com prazo inferior a 365 dias, para tomadas de empréstimos feitas do Brasil no exterior;>

• Para operações não especificadas, a alíquota passou a ser de 0,38% na entrada (do dinheiro no país) e 3,5% na saída;>

• Isenção para retorno de investimentos estrangeiros diretos (que geram emprego) no Brasil. Saída de recursos pagava 3,5%.>

Como voltou a ficar

As alíquotas voltam a ser as mesmas de antes do decreto:>

• 1,1% para compra de moeda em espécie;>

• 3,38% nas outras transações (cartões de crédito, débito, débito internacional e pré-pago);>

• Para operações não especificadas, alíquota voltou a 0,38%, sendo cobrada uma única vez;>

• Remessas ao exterior e empréstimo de curto prazo (inferior a um ano) voltam a ter alíquota de 1,1%.>

A versão mais recente do decreto não tinha alterado as seguintes operações cambiais:>

• Operações interbancárias;>

• Importação e exportação;>

• Ingresso e retorno de recursos de investidor estrangeiro;>

• Remessa de dividendos;>

• Juros sobre capital próprio para investidores estrangeiros.>

Crédito para empresas

Como estava>

A tomada de crédito por qualquer pessoa jurídica tinha passado a pagar mais imposto.>

• Teto de IOF de operações de crédito para empresas em geral havia subido para 3,38% ao ano;>

• Para empresas do Simples Nacional, a cobrança havia aumentado para 1,95% ao ano;>

• Alíquota de 3% ao ano sobre risco sacado, operação de antecipação ou financiamento de pagamento a fornecedores.>

• Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC): alíquota de 0,38% sobre compra de cotas primárias, inclusive por bancos.>

Como voltou a ficar>

• Teto de IOF de operações de crédito para empresas em geral voltou a 1,88% ao ano;>

• No caso de empresas do Simples Nacional, cobrança máxima retornou ao limite de 0,88% ao ano;>

• Risco sacado deixou de ser considerado operação de crédito e voltou a ficar isento;>

• Compra de cotas primárias do FIDC voltaram a ficar isentas.>

Previdência VGBL

Como estava>

• Isenção para aportes de até R$ 300 mil ao ano (R$ 25 mil por mês) até o fim de 2025 e de aportes anuais de até R$ 600 mil (R$ 50 mil por mês) a partir de 2026. Acima desse valor, cobrança de 5%;>

• Isenção para a contribuição patronal (do empregador).>

Como voltou a ficar>

• Alíquota zero para aportes mensais de qualquer valor.>

Bets, fintechs e investimentos incentivados

No início de junho, o governo reverteu parte das elevações do IOF, mas editou uma medida provisória (MP) que aumenta outros tributos. Embora enfrente resistências no Congresso Nacional, a MP continua em vigor pelos próximos quatro meses.>

Caso a MP, que não trata do IOF, seja aprovada, o aumento da contribuição das bets de 12% para 18% entrará em vigor nos próximos três meses. Da mesma forma, a elevação de 9% para 15% da alíquota das fintechs (startups do setor financeiro) e o endurecimento das regras de compensações tributárias (ressarcimento de impostos supostamente pagos a mais) por grandes empresas.>

Outras medidas de aumento de Imposto de Renda (IR) para a população mais rica só entrarão em vigor em 2026, caso a MP seja aprovada.>