Parte da Bahia já pertenceu a Pernambuco; saiba o que fez o jogo virar

Represália de Dom Pedro I a pernambucanos deu 'origem' ao Oeste da Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 2 de julho de 2025 às 05:00

Mapa do Brasil no Brasil Império Crédito: Reprodução

Maior estado do Nordeste e o quinto maior do país, a Bahia nem sempre foi tão grande e imponente como aparece no mapa. É que, dos mais de 560 mil km² de território existentes hoje, pelo menos 30% pertenciam a Pernambuco desde o século 18, quando houve um redesenho das terras que, à época, faziam parte das capitanias hereditárias. Somente dois séculos depois, após novos desdobramentos políticos, essas terras caíram de graça no colo dos baianos. >

Como a Bahia já tem fama de ter roubado as terras dos sergipanos, convém adiantar que o antigo território pernambucano não foi sequestrado nem tomado porque estava dando sopa. O historiador Pablo Iglesias, doutor em História Social pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), aponta, inclusive, que a região que compreende a margem esquerda do Rio São Francisco e vai até Goiás, inicialmente, pertencia ao estado dos baianos. >

Ele conta que, com a criação da capitania da Bahia, o estado protagonizou uma incursão com objetivo de ocupar aquela área a partir de 1670. No século 18, os portugueses mudaram a ordem das coisas e transferiram essas terras, batizadas de Comarca de São Francisco, para Pernambuco. >

“Dentro de uma razão de estado de Portugal, a administração da margem esquerda do São Francisco passa para a capitania de Pernambuco, mas a Justiça continua na capitania da Bahia. Tudo permanece assim até o final do período colonial”, afirma. >

De acordo com Elisangela Ferreira, professora de história da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no campus de Jacobina, como a região era distante do poder instituído em Pernambuco, as relações fronteiriças entre Bahia e Pernambuco se tornaram confusas. “Era o bispo de Pernambuco que exercia autoridade sobre essa região inteira, mas, do ponto de vista da Justiça, era o ouvidor da Comarca de Jacobina que atuava lá e apurava os crimes”, detalha. >

O ponto de virada ocorre no século 19, quando Pernambuco fica na mira de Dom Pedro I, após questionar a centralização política do império brasileiro. Ao criar a Confederação do Equador no dia 2 de julho de 1824, que tornaria os atuais estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e o pedaço oeste da Bahia – que à época era de Pernambuco – independentes para serem republicanos e darem fim à escravidão, os pernambucanos foram boicotados pelo imperador. >

“O governo devia estar bem-informado do que acontecia em Pernambuco, porque eles se manifestaram primeiro e, no dia 7 de julho de 1824, arrancaram parte da província de Pernambuco. Inicialmente, ela foi para Minas Gerais e só depois, em 1827, é anexada a Bahia”, conta o historiador Pablo Iglesias. >

Nas palavras de Dom Pedro I, a mudança era justificável para ‘salvar’ o povo do sonho republicano dos ‘rebeldes’, que 75 anos mais tarde se provou inevitável “Salvar meus fiéis súditos do contágio da sedução e impostura, com que o partido demagogo [referindo-se ao governo de Pernambuco] pretende ilaqueá-los”, disse ao tratar da medida. >