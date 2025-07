REDES SOCIAIS

Personal flagra 'traição ao vivo' de Bruna Marquezine: 'Vai treinar de novo!'

Chico salgado mostrou situação nas redes sociais ao chegar na academia

“Boa noite. Eu estou sendo traído e vou pegar a pessoa com a boca na botija. Vocês vão acompanhar comigo. Ela nem imagina que estou aqui. Estou de saco cheio de ela fazer isso comigo”, afirmou Salgado ao chegar no local. >

“O que você está fazendo aqui? Falei pra você não vir mais”, fala Bruna. “Você está malhando com quem?”, pergunta ele. “Com você”, diz ela, mostrando o celular com o treino online do personal trainer. “Estou no Rio e a gente tem que treinar. Falei que eu estava chegando. Aqui não pode”, completou o profissional.>