DIA MUNDIAL DA FRUTA

Saiba a fruta cultivada no Brasil que é queridinha dos estrangeiros

Até maio deste ano, foram exportados mais de 73,6 mil toneladas avaliadas em US$ 80 milhões; a Bahia é um dos destaques

Crédito: New Africa | Shutterstock

Ricas em água, vitaminas, minerais e carboidratos, as frutas têm um dia só seu: em 1º de julho é comemorado o Dia Mundial da Fruta, sabia? Foi nessa terça-feira, mas elas devem estar presentes no cardápio diariamente.>

As frutas brasileiras têm um valor considerável na pauta exportadora do Brasil. Em 2024, foram exportados US$ 1,38 bilhão, totalizando mais de um milhão de toneladas em frutas frescas e preparadas, informa o Ministério da Agricultura (Mapa).>