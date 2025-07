EM RECUPERAÇÃO

Bolsonaro suspende todos compromissos de julho por recomendação médica

"Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", escreveu ex-presidente

De acordo com a nota médica, a decisão busca garantir a plena recuperação de Bolsonaro após um período de internação prolongada, cirurgia extensa, um quadro de pneumonia e episódios recorrentes de soluços, que têm dificultado sua fala e alimentação. "Crise de soluços e vômitos tornaram-se constantes, fato que me impedem até de falar", escreveu Bolsonaro em suas redes sociais, informando ainda o cancelamento das agendas previstas em Santa Catarina e Rondônia. >

Os médicos esclareceram que, durante esse período, o ex-presidente ficará afastado de todas as atividades, incluindo compromissos públicos e participações político-partidárias. O retorno às funções dependerá de sua recuperação completa.>

Nos bastidores, a saúde de Bolsonaro já vinha gerando preocupação, especialmente após sua participação em ato político na avenida Paulista, no último domingo, quando apareceu visivelmente debilitado. Na ocasião, ele subiu ao carro de som mesmo enfrentando um quadro de pneumonia. >

Integrantes da cúpula do PL têm defendido a adoção de uma agenda mais leve para o ex-presidente. A avaliação interna é de que as consequências da facada sofrida em 2018, seguida de sete cirurgias, exigem cuidados constantes. A preservação da saúde de Bolsonaro é vista como essencial, já que o partido continua a tratá-lo como principal nome da direita para as eleições presidenciais futuras.>