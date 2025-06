MAL-ESTAR

Bolsonaro passa mal um dia após revelar quadro de saúde delicado: 'Vomito dez vezes por dia'

Ex-presidente cancelou agenda de compromissos e retornou a Brasília

Bolsonaro estava com aliados e apoiadores em Goiás desde quinta-feira (19). Em Aparecida de Goiânia, durante cerimônia de entrega do título de cidadão da cidade, ele revelou que estava passando mal com frequência. "Eu vomito dez vezes por dia", disse em discurso. >