Tarcísio promete a aliados indulto a Bolsonaro se for eleito presidente em 2026

Para ele, seria "preço pequeno" a pagar por "pacificação" do país

Em conversas reservadas com empresários, banqueiros e representantes do mercado, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que concederia indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro caso seja eleito presidente da República em 2026. Segundo relatos, Tarcísio tem dito que o perdão seria um "preço barato" a pagar pela "pacificação" nacional. A informação foi divulgada pela colunista Raquel Landim, de Uol. >

Mesmo com o indulto, Bolsonaro não recuperaria os direitos políticos antes de 2030. Atualmente, o ex-presidente responde a um processo por tentativa de golpe no Supremo Tribunal Federal (STF), já na fase de alegações finais, e está inelegível por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).>