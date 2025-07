CRÉDITO

Senado aprova consignado para CLT e amplia medida para motoristas e entregadores de app

Entenda como funciona a nova modalidade

O senadores aprovaram, nesta quarta-feira (2) a medida provisória (MP) que cria o novo crédito consignado para trabalhadores formais do setor privado, conhecido como Consignado CLT. >

A nova MP já está valendo. Mas, precisa agora da aprovação do Congresso para se tornar uma lei definitiva. >

O texto, aprovado pelos senadores, amplia a modalidade de empréstimo consignado para motoristas e entregadores de aplicativo. Como houve alteração no texto, essas mudanças também poder sem sancionadas ou vetadas pelo presidente Lula. >

A nova modalidade de empréstimo foi batizada de "Crédito do Trabalhador" e permite que trabalhadores sobre o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) consigam contratar créditos com desconto em folha. >