NOVA MEDIDA

Após escândalo das fraudes, INSS vai exigir biometria para novos empréstimos consignados

Instituto visa combater novas fraudes e aumentar segurança procedimentos financeiros online

Depois do escândalo envolvendo descontos fraudulentos no saldo dos aposentados, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) adotou uma nova medida para combater casos semelhantes. A partir de agora, o órgão vai exigir identificação biométrica para liberar pedidos de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. >

A medida entra em vigor nesta sexta-feira (23). Agora, quem tiver interesse em obter um empréstimo com desconto direto no benefício terá que cadastrar a biometria no aplicativo Meu INSS, através da plataforma gov.br – é necessário ter nível prata ou ouro. A determinação foi publicada em despacho assinado pelo presidente do instituto Gilberto Waller Junior.>