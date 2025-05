ÍCONE

Confira 10 fotos marcantes de Sebastião Salgado

Fotógrafo considerado um dos mais importantes da história morreu nesta sexta (23) aos 81 anos

Yan Inácio

Publicado em 23 de maio de 2025 às 18:22

Sebastião Salgado Crédito: Site oficial/Divulgação

Reconhecido como um dos fotógrafos mais importantes da história, Sebastião Salgado morreu aos 81 nesta sexta-feira (23). Suas fotos em preto e branco percorreram o mundo e registraram os detalhes da vida humana no Brasil e ao redor do globo.>

Sua foto mais icônica, "Serra Pelada", foi incluída em uma seleção das 25 imagens que definem a modernidade desde 1955 do jornal "The New York Times". A peça, tirada em 1986, mostra o trabalho exaustante e precário dos garimpeiros de Serra Pelada, no coração da floresta amazônica, no leste do Pará.>

Salgado iniciou sua carreira no início da década de 1970. O sucesso internacional veio nos anos 1980, quando foi designado para cobrir os 100 primeiros dias do mandato do então presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan e chegou a registrar um atentado a tiros que tentou matar o presidente estadunidense.

>

Publicou, ao longo da vida, 12 livros, nos quais retratou desde as desigualdades sociais e a relação da humanidade com a natureza até paisagens vislumbrantes ao redor do globo. Sobre a preferências pelas fotos em preto e branco, Salgado disse à Folha em 2022 que as cores o impediam de se concentrar no seu ponto de interesse principal, a expressão facial das pessoas.>

"No momento em que eu presto mais atenção ou me preocupo com a cor, como na camiseta vermelha de uma garota, posso ter perdido o mais importante, a sua expressão">