Município mais alto e frio do Nordeste fica na Bahia; conheça

Cidade registra temperaturas que podem chegar a 1°C no inverno

Esther Morais

Publicado em 16 de junho de 2025 às 05:00

Piatã Crédito: Divulgação

Em meio ao calor típico nordestino, existe um refúgio gelado que desafia os estereótipos da região. Trata-se de Piatã, uma pequena cidade baiana encravada na Chapada Diamantina, que ostenta o título de município mais alto e frio do Nordeste. Com 1.280 metros de altitude, o município costuma registrar temperaturas próximas de 1°C nos meses de inverno.>

A explicação para esse frio fora do comum está justamente na localização geográfica. A altitude elevada e o relevo montanhoso da Chapada contribuem para noites geladas e manhãs cobertas de neblina durante os meses de junho e julho. Além disso, o ar seco e a vegetação típica da serra intensificam a sensação térmica mais baixa.>

Mas não é só o frio que atrai visitantes. Piatã é conhecida como a “Terra do Café”, pela produção de cafés especiais premiados internacionalmente. A cidade também abriga cachoeiras cristalinas, construções coloniais e até sítios arqueológicos com pinturas rupestres.>

No inverno, moradores e turistas aproveitam para vestir casacos, acender lareiras e curtir o clima serrano que lembra cidades do sul do Brasil. Além de Piatã, outros destinos da Chapada Diamantina e do sudoeste da Bahia, como Guanambi, também registram temperaturas mais amenas. >

Nos próximos dias, não há previsão de que a temperatura em Piatã chegue a 1 °C, segundo o ClimaTempo. A menor mínima prevista é de 11 °C, na quarta-feira (18), mas no auge do inverno, especialmente em madrugadas de julho, essa queda extrema apresenta temperaturas abaixo dos 10°C todos os dias. >

Veja fotos da cidade:

O que fazer em Piatã?

Entre as principais atrações estão cachoeiras, como as do Patrício, Cochó, Rio de Contas, Malhada da Areia, Encontro das Águas, Gerais do Rio de Contas e a Bica do Machado. A trilha até a Cachoeira do Patrício tem um poço natural cercado por paredões e a Cachoeira do Cochó, por sua vez, oferece uma “pequena praia” de areia ao redor. >

Além das quedas d’água, Piatã é ponto de partida para trilhas. Destacam-se a subida ao Pico do Barbado - com 2.033 m, o ponto mais alto do Nordeste - acessível por trilha de nível médio em cerca de 4 horas, com vistas panorâmicas do alto da Chapada.>

A Serra do Tromba e a Serra da Santana também são trilhas bastante procuradas e oferecem paisagens deslumbrantes e mirantes naturais - a de Santana conta com um roteiro de romaria até a capela do Senhor do Bonfim. >

Para os interessados em história e arqueologia, Piatã abriga sítios de pinturas rupestres na Serra do Gentil, com vestígios que remontam ao Paleolítico, revelando inscrições feitas há 10–12 mil anos >

No centro da cidade, vale visitar a Igreja Matriz do Bom Jesus e a Capela de Nossa Senhora do Rosário, construções coloniais dos séculos XVII–XVIII que contam a trajetória da ocupação bandeirante e garimpeira. >

Outro destaque é a cultura do café. Fazendas como a Rigno, premiada internacionalmente, oferecem passeios guiados pelos cafezais, mostrando cada etapa do cultivo e beneficiamento, seguidos de degustação dos grãos com aromas de chocolate, canela e frutas. >

A cidade é bem desenvolvida?

Piatã é uma cidade de população pequena e ritmo tranquilo. Segundo o Censo de 2022, o município contava com 20.086 habitantes, número que subiu para uma estimativa de 20.859 em 2024. Com uma área territorial de mais de 1.800 km², a cidade apresenta baixa densidade demográfica, com apenas 11 habitantes por km², reforçando a atmosfera pacata e interiorana que atrai visitantes em busca de sossego e natureza. >

Na economia, Piatã mostra um cenário de desenvolvimento moderado, com salário médio de 2,1 salários mínimos entre os trabalhadores formais e um PIB per capita de R$ 14.405,06 (2021). O município emprega formalmente cerca de 1.599 pessoas, o que representa uma população ocupada de apenas 7,96%. Mais da metade da população, segundo dados de 2010, vivia com renda per capita de até meio salário mínimo.>

No campo da educação, o município tem bons indicadores entre os mais jovens. A taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos era de 98,6% (2010), e o desempenho da rede pública nos anos iniciais do ensino fundamental alcançou IDEB 6,1 em 2023 — superior à média nacional. Já nos anos finais, o índice foi de 5,1, indicando um desafio maior à medida que os alunos avançam na escolaridade. Ao todo, o município possui 13 escolas de ensino fundamental e 3 de ensino médio, atendendo mais de 3.500 alunos com o apoio de 238 docentes.>