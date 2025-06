TELEVISÃO

Eliana confirma volta ao SBT um ano depois de trocar a emissora pela Globo

Apresentadora deixou a emissora da família de Sílvio Santos em abril do ano passado

Mais de um ano depois de deixar o SBT, a apresentadora Eliana volta a dar o ar da graça no canal de televisão. A apresentadora que deixou o canal comandado pelas herdeiras de Sílvio Santos acabou confirmando que vai participar da edição deste ano do evento beneficente Teleton. A revelação foi feita pela própria apresentadora em um vídeo gravado por um fã . A loura, recentemente, teve o nome especulado como a pessoa que substituirá Tadeu Schmidt na apresentação do reality show BBB. “Eliana acredito que a gente vá se ver no Teleton se você for esse ano”, disse um fã. “Vou, claro que vou”, respondeu a apresentadora, que se despediu da emissora há pouco mais de um ano, após 15 anos no canal. >

A apresentadora Eliana entrou para o time da Globo em junho de 2024, após uma longa trajetória no SBT. Desde então, tem participado de projetos pontuais na programação da TV aberta e também em produções dos canais pagos do grupo. Ela já comandou atrações como The Masked Singer e o Saia Justa, no GNT, canal pago da emissora da família de Roberto Marinho. De acordo com o colunista André Romano, do Observatório da TV, a famosa recebe um salário fixo de R$ 450 mil mensais. No entanto, graças ao prestígio dentro da emissora e à força no mercado publicitário, os ganhos podem ultrapassar os R$ 3 milhões por mês.>