DIREITO

Guarda compartilhada de bebê reborn? Casais brigam na Justiça por boneca

Especialista indica que os brinquedos são considerados bens móveis para o Direito

Eles dormem em berços, usam roupas de bebê e têm até perfis no Instagram com milhares de seguidores. Os bebês reborn, bonecas hiper-realistas que imitam recém-nascidos, deixaram de ser apenas um passatempo artístico para se tornarem alvos de disputas judiciais no Brasil. Após a separação, casais discutem quem fica com a "guarda" do "bebê" e há até quem peça indenização por danos emocionais. O tema ganhou destaque com casos, como o de um casal que travou uma disputa pela posse de uma boneca reborn e pela monetização do perfil da “filha virtual” nas redes sociais.

