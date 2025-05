POLÊMICA

Conselho de Saúde repudia uso do SUS para atender bebês reborn: 'Desumano'

Mulher levou boneco para receber 'atendimento' em cidade baiana

O Conselho Estadual de Saúde (CES) da Bahia publicou uma nota em que repudia a tentativa de pessoas que buscam atendimento em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) com bebês reborn - bonecos realistas. No último domingo (18), uma jovem de 25 anos levou o boneco para receber atendimento médico em uma Unidade de Pronto Atendimento de Guanambi, no centro-sul baiano. >