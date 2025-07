DE VOLTA ÀS RAÍZES

Rapper baiano faz show gratuito em cidade do interior; veja onde

Apresentação acontece no dia 27 de julho

O rapper baiano Teto vai realizar um show gratuito em sua cidade natal, Jacobina, no centro-norte do estado, no dia 27 deste mês. A apresentação acontece no centro comercial da cidade, na Avenida Orlando Oliveira Pires, em frente ao armazém Paraíba, a partir das 21h. >