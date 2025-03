TRAP

Boleiro e rapper: Anderson Talisca lança música nova e fala da carreira como Spark

Jogador baiano lançou seu primeiro som em 2020



Publicado em 22 de março de 2025 às 10:00

Novo single de Spark é lançado Crédito: Divulgação

Nem só de bola na rede vive o atacante Anderson Talisca, de 31 anos. Apaixonado por rap, cria do Bahia e atualmente jogador do Fenerbahçe, da Turquia, ele também atende pelo nome artístico Spark. Na última quarta-feira (19), o também rapper lançou o single “Neurose”, uma das faixas de seu novo álbum, que ainda não teve o nome revelado. >

A nova canção tem participações de Anezzi, AYO WHITE e Saboya e foi composta por Rafael Porrada, que já trabalhou com Wesley Safadão. Com sonoridade marcada por batidas de trap, a letra da música traz tudo aquilo que é a marca do subgênero do rap: rimas, ostentação e muito luxo. “Essa música tem uma vibe muito de rua. Ela carrega essa energia autêntica”, garante Spark.>

O artista iniciou sua carreira musical em 2020, com a canção “Sorte”. De lá para cá, já foram dois álbuns lançados: “Cartas Marcadas” em 2021 e “Antes de Você Ir”, em 2023. O nome artístico veio através de sugestões de amigos e significa “faísca” numa tradução direta para o português, para ele, a alcunha reflete bem sua personalidade.>

“Acho que o nome combina bastante comigo, especialmente com meu jeito um pouco irritado. É um nome forte, presente e que transmite bem essa essência que buscávamos”, conta, com bom humor.>

Spark também revelou que sonha em colaborar com artistas mais famosos na cena musical do trap, como Matuê e Wiu. Suas músicas tiveram o selo de aprovação até de Cristiano Ronaldo. O gajo é apaixonado pela cultura brasileira e costumava ouvir Spark nos vestiários do Al-Nassr, da Árabia Saudita, quando jogavam juntos. >

“Na concentração os jogadores sempre colocavam minhas músicas para ouvir. Eu, particularmente, não gosto muito de me escutar, mas eles colocavam sim”, explica.>