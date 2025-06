CRIME

Dez suspeitos são presos ao fazer duas famílias reféns na Engomadeira

Criminosos invadiram casas em ruas diferentes do bairro

Wendel de Novais

Publicado em 12 de junho de 2025 às 07:52

Casos foram transmitidos nas redes sociais Crédito: Reprodução

Duas famílias viraram reféns do crime organizado no bairro da Engomadeira, em Salvador, na noite de quarta-feira (11). Suspeitos de integrar a facção do Comando Vermelho (CV), que entraram confronto com a polícia, invadiram duas residências enquanto fugiam dos agentes. O primeiro caso foi registrado na Rua 4 de Março, quando um casal foi surpreendido pela entrada dos criminosos. Ao todo, oito traficantes armados invadiram o local e colocaram as vítimas sob a mira das armas. >

A segunda situação ocorreu a 170 metros da primeira, em uma via paralela, na Travessa Santa Rita, onde dois traficantes mantiveram em cárcere cinco pessoas, sendo um casal e três filhos. Nos dois casos, os criminosos chegaram a transmitir pelas redes sociais a situação com reféns. Nas duas situações, porém, as vítimas foram liberadas e os criminosos presos em flagrante após negociações. >

De acordo com informações iniciais, dos oito invasores na primeira casa, dois eram adolescentes que foram apreendidos. Entre os dois invasores na segunda ocorrência, um era adolescente e foi apreendido. De acordo com a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), os dois casos foram registrados após um confronto com os criminosos na área que tem atuação do CV. Após o fim dos cárceres, os criminosos foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI) e a Central de Flagrantes (Cenflag), >