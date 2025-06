ACIDENTE

Colisão com três ônibus deixa nove feridos em avenida de Salvador

Vítimas foram atingidas por estilhaços dos vidros

Uma colisão envolvendo três ônibus deixou nove feridos na Av. Lafayete Coutinho (Contorno), próximo ao Solar do Unhão, em Salvador, na noite de quarta-feira (11). Segundo passageiros, dois coletivos estavam parados na sinaleira quando um terceiro não conseguiu frear e colidiu nos veículos. >

Vídeos mostram as janelas dos ônibus destruídas. As vítimas foram atingidas por estilhaços e precisaram de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O acidente ocorreu por volta das 18h30. >