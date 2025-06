TRANSPORTE

Linhas de ônibus são modificadas na Pituba, Boca do Rio e Piatã neste domingo (8)

Realização de dois eventos esportivos na cidade vai interditar o tráfego de veículos nessas regiões

Com a 2ª Corrida de Rua do Bahea e o Festival Vamos Passear, a Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã) será interditada em dois trechos: entre a Boca do Rio e Piatã (nas proximidades do retorno do SESC) e entre o Jardim de Alah e as quadras de tênis da Boca do Rio.>