VOVÓ ESPIÃ

Prefeitura usa espiãs para fiscalizar ônibus que não param para idosos

Mais de 2,4 mil ocorrências foram relatadas só neste anos

A Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável, desde o início deste ano, conta com um ajuda a mais na fiscalização de trânsito. Trata-se de idosas que são utilizadas como espiãs para informar se os ônibus do Rio de Janeiro estão parando ou não nos pontos da capital carioca. >

A fiscalização acontece como uma força-tarefa. Disfarçadas como passageiras comuns, as idosas acenam para o ônibus a caminho do ponto de ônibus. Se o motorista não para, os fiscais da prefeitura, posicionados à frente, recebem o alerta e entram em ação de imediato, não permitindo que o transporte coletivo ultrapasse a esquina. >

Segundo informações do g1 Rio de Janeiro, a ação foi implementada no município porque ao desrespeito à gratuidade no transporte – direito dos idosos – tem sido frequentemente desrespeitada. Essa é, inclusive, uma das reclamações mais comuns no 1746, o canal de atendimento ao cidadão. >