OPORTUNIDADE

Ifba abre inscrições para curso técnico de música em Salvador

Vagas são para o campus Salvador, localizado no Barbalho

Millena Marques

Publicado em 12 de junho de 2025 às 07:55

Ifba campus Salvador Crédito: Lilian Caldas/Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) oferece vagas para o curso técnico gratuito subsequente em Instrumento Musical no campus Salvador, localizado no Barbalho, em parceria com a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (UFBA). As inscrições começam nesta sexta-feira (13). >

Quem quiser ingressar no período de 2025.2 do curso tem até o dia 31 de julho para efetivar a inscrição exclusivamente por meio virtual, através do preenchimento e envio do formulário, disponível na página do processo seletivo. A seleção será realizada por meio da análise de vídeo disponibilizado no próprio formulário.>

Serão ofertadas 30 vagas, distribuídas entre os instrumentos baixo elétrico, bateria, clarinete, contrabaixo acústico, fagote, flauta, percussão, piano/teclado, saxofone, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violino e violoncelo.>

Em regime semestral e com duração mínima de três semestres, o curso é diurno e as aulas são desenvolvidas no campus Salvador, localizado no bairro do Barbalho, na Reitoria do IFBA e na Escola de Música da UFBA, as duas no bairro do Canela.>