EMPREGO

Empresa realiza mutirão com oferta de 500 vagas para operador de telemarketing

Evento acontece no próximo sábado (14), em Salvador

A TEL Centro de Contatos realizará um mutirão de emprego com oferta de 500 vagas para operador de telemarketing, nos perfis ativo e receptivo. O mutirão acontece na unidade do Comércio, na Rua Portugal, número 21, a partir das 8h do próximo sábado (14). Os candidatos devem ter ensino médio completo, possuir mais de 18 anos e residir em Salvador, Lauro de Freitas ou Simões Filho. >

Além do salário compatível com a carga horária e a função, a empresa oferece benefícios como auxílio-creche, vale-transporte, vale-alimentação, assistência médica e odontológica.>

No dia do mutirão, é proibido o acesso de pessoas utilizando bonés, camisas de times, roupas transparentes sem segunda pele, bermudas, calças rasgadas, pantacourt ou saias longas com abertura acima do joelho, sandálias havaianas, rasteiras ou saltos não presos atrás.>