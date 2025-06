OPORTUNIDADE

Escola Social do Varejo oferece 249 vagas para curso profissionalizante na Bahia

Primeira turma começa no dia 17 de junho

A Escola Social do Varejo (ESV), programa gratuito de capacitação do Grupo Carrefour Brasil realizado em parceria com o Instituto Aliança, abriu 249 vagas para um curso profissionalizante na Bahia. As oportunidades são destinadas para jovens com idade entre 17 e 29 anos que moram na Grande Salvador. >