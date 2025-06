FERIADO

Prefeitura de Salvador antecipa salário e declara ponto facultativo no São João

Medidas foram anunciadas pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil)

"Vamos antecipar integralmente o salário de junho para o dia 18. Pois é, 100% do salário na conta para vocês comprarem o milho, o amendoim, o licor e curtirem o São João em família", escreveu Bruno Reis. >

Os servidores estaduais da Bahia também terão ponto facultativo no São João. O Decreto nº 23.763, publicado na última segunda-feira (2) pelo governo estadual, define regras para o expediente nos dias 20 e 23 de junho deste ano. A medida determina que os servidores compensem as horas não trabalhadas. A compensação será feita com o acréscimo de uma hora na jornada diária, em dias úteis anteriores ou posteriores, conforme determinação da Secretaria da Administração (SAEB).>