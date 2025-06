VEJA DETALHES

Pedrão de Itaparica 2025 terá shows de Xanddy Harmonia, Nattan e Bell Marques

Festa acontecerá entre 27 e 29 de junho

Millena Marques

Publicado em 6 de junho de 2025 às 12:43

Xanddy Harmonia Crédito: Walter Guedes/Divulgação

O Festival Pedrão de Itaparica confirmou mais atrações para a edição de 2025. Xanddy Harmonia, a banda Arriba Saia e Virgílio Forrozeiro se juntam a Bell Marques, João Gomes, Nattan, Adelmário Coelho, Raí Saia Rodada e Dois Amores para celebrar a 4ª edição do evento, que acontece entre os dias 27 e 29 de junho, no palco do Campo Formoso. >

A estrutura do Pedrão será montada na Praça Campo Formoso, no Centro Histórico de Itaparica, e contará com palco principal, áreas de alimentação, segurança reforçada, atendimento médico, banheiros químicos e decoração temática, com bandeirolas e elementos tradicionais que não podem faltar nos festejos juninos. Durante os três dias de festa, o público também poderá aproveitar barracas com comidas e bebidas típicas, como canjica, pamonha, milho, quentão e licor.>

O evento vem se consolidando como uma das festas juninas mais aguardadas do litoral baiano e a expectativa é que milhares de pessoas, entre moradores e turistas, passem por Itaparica no período dos festejos. Segundo o secretário de Turismo e Cultura de Itaparica, Everaldo Batista, esta edição promete ser histórica, reunindo grandes nomes da música brasileira e impulsionando a economia local.>

“Espera-se que atraia milhares de turistas, movimentando diversos setores, incluindo hotelaria, gastronomia e serviços, reforçando a importância do festejo para o desenvolvimento do município. Aguardamos todos de braços abertos para celebrar conosco essa festa que é orgulho da nossa cidade e de toda a Bahia”, afirma o secretário.>

O festival homenageia São Pedro, padroeiro dos pescadores e guardião das portas do céu, e celebra o encerramento oficial do ciclo junino. Com entrada gratuita, o Pedrão de Itaparica reforça a vocação cultural da cidade e movimenta a economia local por meio do comércio, da rede hoteleira e do fortalecimento das expressões artísticas da região.>

O festival é promovido pela Prefeitura de Itaparica, em parceria com o Governo do Estado da Bahia, por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), e tem apoio do Ministério do Turismo.>