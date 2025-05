SUDOESTE

João Gomes, Mastruz com Leite e mais: confira atrações do São João de Vitória da Conquista

Arraiá acontece entre 20 e 24 de junho no Parque de Exposições Teopompo de Almeida

A prefeitura de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, divulgou a grade de atrações para o São João 2025, que ocorrerá entre 20 e 24 no Parque de Exposições Teopompo de Almeida. O anúncio foi feito durante o lançamento do Arraiá da Conquista, na noite de terça-feira (20). >