FESTA

Flávio José, Zé Vaqueiro, Calcinha Preta e mais: prefeitura divulga atrações do São João de Mata

Festa acontecerá entre 21 e 24 de junho

A prefeitura de Mata do São João divulgou mais nomes para o São João 2025. A festa, que acontecerá entre 21 e 24 de junho, contará com shows de Calcinha Preta, Arreio de Ouro, Bela Raiane, Lara Amélia, Eline Martins, Herico Oliver, Vitinho do Forró e Menina. As atrações foram divulgadas no perfil oficial da festa no Instagram. >