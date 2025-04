CONTAGEM REGRESSIVA

Simone Mendes, Zé Vaqueiro e mais: prefeitura baiana anuncia atrações do São João 2025

Município terá mais de 100 shows entre os dias 18 e 23 de junho

Esther Morais

Publicado em 11 de abril de 2025 às 08:43

São João de Irecê terá diversos artistas Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Irecê, no centro-norte baiano, anunciou a programação oficial do São João no município. A festa acontecerá entre 18 e 23 de junho e terá mais de 100 atrações espalhadas entre o palco principal e o tradicional Barracão de Zé Bigode.>

Dentre os artistas, já estão confirmados: Simone Mendes, João Gomes, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon, Joelma, Zé Vaqueiro, Adelmário Coelho, DJ Alok, Felipe Amorim, Limão com Mel, Toque Dez, Flávio Leandro, Kevi Jonny, Matheus Fernandes, Colo de Menina, Mestrinho, Manim Vaqueiro, Simone Morena e Teuzinho. >

Já no Barracão de Zé Bigode, o forró raiz toma conta com Trio Nordestino, Canindé, Bonde do Brasil, Asas Livres, Rafinha Big Love, Ferro na Boneca, Dois Amores, Patrick Levi, Vitinho Forró e Forró do Tico — além de dezenas de artistas locais. A Revoada ainda vai contar com Bell Marques, Natanzinho Lima, É o Tchan e Pagode do Segredo. >