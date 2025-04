ECONOMIA

Semana Santa com Tiradentes e Corpus Christi com São João: como os grandes feriados vão alavancar o turismo

Trade turístico estima aquecimento do setor por causa dos feriadões

Publicado em 3 de abril de 2025 às 05:30

Se um feriado é bom para aquecer o turismo na Bahia, imagine quando as datas que podem garantir folga são emendadas? Somente no primeiro semestre de 2025, a junção de dois feriadões promete alavancar os setores de hotéis, bares e restaurantes. A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis Regional Bahia (Abih-BA) estima, apenas no primeiro feriadão, uma ocupação hoteleira acima de 70% em Salvador, superando os 66% de 2024.>

O mais próximo tem início no dia 18 de abril, com a Sexta-Feira da Paixão, que faz memória a crucificação de Jesus Cristo. A notícia boa é que o feriado de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, é celebrado na segunda-feira seguinte, no dia 21. Ou seja, o feriadão pode contar com quatro dias de folga. Quem trabalha no domingo pode garantir o dia de descanso já que é Domingo de Páscoa. >

Já o segundo é no mês de junho e pode garantir seis dias de folga. Isso porque a quinta-feira que antecede o feriado de São João é feriado de Corpus Christi, dia 19. Oficialmente, o feriado junino é comemorado no dia 24, mas as festas de algumas cidades começam antes. Caso das comemorações de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, que vão ocorrer exatamente de 19 a 24 de junho. >

Os feriadões impactam não só o turismo, mas toda a economia do estado. “Tem um impacto positivo não só no turismo, mas na economia porque quando a gente traz mais gente para a cidade, a gente movimenta atividades de recreação, lazer, transporte e atividades informal. É uma injeção de recurso na economia local importantíssima”, disse Thiago Sena, diretor de Relações Institucionais da Abih-BA. >

A expectativa da ocupação na rede hoteleira ainda é maior fora de Salvador, segundo Sena. “No interior, existem destinos que, naturalmente, têm uma procura maior, como Porto Seguro, o próprio Litoral Norte e Morro de São Paulo”, disse. Esses destinos, aliás, costumam trabalhar com taxas de ocupação acima das taxas verificadas na capital baiana. “A gente acredita que esses destinos trabalhem acima de 80% de ocupação. É uma ocupação similar ao que acontece no mês de janeiro, em fevereiro, durante verão”, pontuou. >

Para Corpus Christi, a expectativa é de que haja um fluxo de turistas em Salvador menor do que na Semana Santa. No interior, no entanto, a situação é inversa. “No São João, o fluxo turístico maior é no interior. A rede hoteleira que se beneficia mais são as pequenas pousadas, as pequenas propriedades que têm no interior. Essas propriedades geralmente trabalham com 100% de ocupação, dificilmente não lotam, e tem aquela procura por casas de aluguel”, pontuou Sena. >

Diferente do que foi realidade no ano passado, há uma expectativa de demanda para outros destinos que, culturalmente, não possuem tradição junina. Isso por causa do Corpus Christi. “Os destinos de praia, por exemplo, que não têm um impacto no período de São João, devem receber um número maior neste ano”, disse o diretor da Abih-BA. >

Embora os feriadões prolongados de Semana Santa e São João aqueçam o trade turístico de Salvador, o Carnaval ainda é o melhor momento do setor da capital baiana. As taxas para sexta, sábado e domingo da folia momesca, dias mais demandados para as festas, foram de 87% em toda rede hoteleira da cidade neste ano. Dentro circuitos ou nas proximidades deles, as taxas foram de cerca de 100%. >

É bem provável que a junção de Corpus Christi aumente o fluxo de pessoas no São João da Bahia. No ano passado, a festa registrou mais de 1,7 milhão de visitantes, com uma receita de R$ 2 bilhões. Nos municípios mais procurados, como Cruz das Almas, Amargosa, Lençóis, Senhor do Bonfim e Ibicuí, houve ocupação hoteleira máxima, com o crescimento na procura por casas de temporada. >