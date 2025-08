GRAVE

Cantor baiano MC 7Kssio fica ferido em acidente de moto e é hospitalizado

Ocorrência foi em Lauro de Freitas, na RMS

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o artista gritando de dor com ferimentos nas pernas. Ele foi socorrido e está hospitalizado. Segundo nota da produção do pagodeiro, o estado de saúde é estável. >

A lesão aconteceu após uma colisão entre duas motocicletas - uma conduzida pelo cantor e outra por um motorista ainda não identificado. As gravações mostram o segundo ferido caído ao chão e aparentemente desacordado. Motoristas que estavam no local ajudaram no socorro, mas não há detalhes do estado de saúde do outro condutor. >