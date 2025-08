MORADIA

Santander leiloa mais de 220 imóveis com lances a partir de R$ 33 mil

Evento será no dia 12 de agosto, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões

Millena Marques

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 08:54

Imagem ilustrativa Crédito: Shutterstock

Em parceria com a Mega Leilões, o Santander Brasil realizará leilão de imóveis residenciais. O evento será no dia 12 de agosto, com Fernando Cerello, leiloeiro oficial, pelo site da Mega Leilões. Ao todo, serão ofertados mais de 220 imóveis entre apartamentos, casas, terrenos e imóveis comerciais em diversos estados. >

Os imóveis estão localizados na Bahia e em outros 20 estados, com lances iniciais que partem de R$ 33 mil e vão até R$ 7,7 milhões. >

Para a maioria das residências, o pagamento do lance poderá ser à vista ou por meio de financiamento imobiliário com entrada no mínimo de 20% (com possibilidade de usar o FGTS - imóveis desocupados para pagamento de parte do sinal – mínimo de 10%) e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.>

Destaques: >

Campinas (SP): Casa no Condomínio Chácaras do Alto da Nova Campinas. O lance inicial será de R$ 7,7 milhões;>

Santana de Parnaíba (SP): Apartamento, com área privativa de 144m² e 02 vagas estacionamento, no Condomínio “Alpha Vita”. O lance inicial será de R$ 1 milhão;>

Betim (MG): Apartamento, com área privativa de 135m² e 02 vagas de garagem, no Edifício Mont Blanc, no Centro. O lance inicial será de R$ 539 mil;>

Maringá (PR): Casa no Jardim Botânico. O lance inicial será de R$ 1,4 milhão;>

Viamão (RS): Casa no Bairro Tarumã. O lance inicial será de R$ 1 milhão;>

Armação dos Búzios (RJ): Casa no Bairro Brava. O lance inicial será de R$ 1,7 milhão;>

Lages (SC): Apartamento, com área privativa de 114m² e 01 vaga de garagem, no Condomínio Residencial Alpha, no Centro. O lance inicial será de R$ 300 mil;>

Gravatá (PE): Casa no Condomínio Fazenda Gramado, no Bairro Santana. O lance inicial será de R$ 1 milhão.>

As informações sobre o evento estão disponíveis no site oficial da Mega Leilões e também podem ser acessadas no portal Santander Imóveis. Para participar é necessário fazer um cadastro no site da Mega Leilões, verificar a descrição do lote desejado, o edital e habilitar-se.>

SERVIÇO>

Leilão exclusivo de imóveis residenciais e comerciais >

Data: 12/08>

Horário: 10h >

Quantidade: 220+>