CASA PRÓPRIA

Caixa realiza leilão de imóveis em oito cidades baianas com lance mínimo de R$ 63,9 mil

Lances podem ser feitos pela internet

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (24), um leilão de 38 imóveis em oito cidades baianas. O lance mínimo é de R$ 63,9 mil para um apartamento de 43,58m², no bairro Conceição, em Feira de Santana, no Centro Norte da Bahia, com dois quartos. >

Os imóveis disponíveis para venda podem ser consultados nos editais da Caixa. Em Salvador, o lance mínimo é R$ 67,4 mil para um apartamento de 47,48 m², no bairro de São Marcos, com dois quartos. O valor de mercado dele é de R$ 118 mil. Os lances podem ser feitos aqui. >

Venda Online e Venda Direta Online: a proposta de compra é realizada diretamente no site da Caixa. Vence a maior proposta quando o cronômetro chega a zero ou a primeira proposta válida na modalidade de venda direta; >

1º Leilão, 2º Leilão e Licitação Aberta: as propostas são feitas diretamente no site do leiloeiro indicado no edital. Vence a maior proposta. A comissão do leiloeiro, correspondente a 5% do valor da proposta, é paga pelo comprador. >