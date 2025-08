COMÉRCIO

Codecon fiscaliza lojas de Salvador para o Dia dos Pais; saiba como denunciar práticas abusivas

Agentes verificam se os estabelecimentos que comercializam os produtos mais procurados desse período, como relógios, perfumes, óculos, calçados e eletrônicos, estão em cumprimento com as leis de consumo

A Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), deu início à Operação Dia dos Pais 2025 nesta segunda-feira (4). A iniciativa visa coibir práticas abusivas e que firam o Código de Defesa do Consumidor (CDC). >

As primeiras vistorias foram realizadas em estabelecimentos localizados no centro de Salvador, a fim de verificar se os estabelecimentos que comercializam os produtos mais procurados desse período, como relógios, perfumes, óculos, calçados e eletrônicos, estão em cumprimento com as leis de consumo. Os fiscais do órgão seguem em operação até sexta-feira (8).>