Do jeito que o povo gosta: 1° semestre terá três feriadões emendados que podem virar até seis dias de folga

Segundo semestre também contará com feriados prolongados

Millena Marques

Publicado em 3 de abril de 2025 às 05:00

Porto da Barra Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Natural de São Domingos, no interior da Bahia, Ivana Simões, 25 anos, mudou-se para Salvador em 2017 para estudar. Fez cursinho pré-vestibular, ingressou no curso de Farmácia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e, atualmente, faz mestrado docente no programa de pós-graduação de ciências farmacêuticas da mesma instituição. Já são oito anos na capital baiana, mas o coração ainda é são dominguense. É por isso, aliás, que os feriadões são motivo de alegria para a farmacêutica. Neste semestre, dois feriados emendados podem virar quatro dias de folga, do jeito que Ivana – e todo mundo – gosta. >

O mais próximo tem início no dia 18 de abril, com a Sexta-Feira da Paixão, que faz memória a crucificação de Jesus Cristo. A notícia boa é que o feriado de Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, é celebrado na segunda-feira seguinte, no dia 21. Ou seja, o feriadão pode contar com quatro dias de folga. Quem trabalha no domingo pode garantir o dia de descanso já que é Domingo de Páscoa. >

Já o segundo é no mês de junho e pode garantir seis dias de folga. Isso porque a quinta-feira que antecede o feriado de São João é feriado de Corpus Christi, no dia 19. Oficialmente, o feriado junino é comemorado no dia 24, mas as festas juninas de algumas cidades começam antes. Caso das comemorações de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia, que vão exatamente de 19 a 24 de junho. >

Ivana viajará nos dois feriadões. “Os feriados são as oportunidades de ter tempo para rever a família e amigos. Chega deu um alívio ver as datas”, disse. A programação, aliás, começa muito antes dos feriados. “A gente já começa o ano conferindo os feriadões, né? Quando estava na graduação, a primeira preparação era ver se as provas estavam próximas das datas do feriadão, agora, no trabalho, é tentar organizar as demandas para que no feriado esteja o mais leve possível para viajar”, disse. >

Cerca de 270 quilômetros separam São Domingos de Salvador. Para chegar à cidade natal, Ivana faz 5 horas de viagem. Para garantir à ida, ela costuma comprar a passagem duas semanas antes porque só tem uma linha de ônibus que sai da capital para o município. Uma outra opção é pegar os famosos “ligeirinhos”, carros que fazem o trajeto. “É que nem no ônibus, tem que garantir a vaga umas duas semanas antes porque como é carro normalmente são poucas vagas. A vantagem é que eles pegam na sua casa aqui, em Salvador, e deixam na casa do interior”, explicou. >

O irmão de Ivana, Inácio Ferreira, 30, também mantém a tradição de retornar à cidade natal nos feriados. Na Semana Santa, o técnico de produção e controle viajará um dia antes do feriado, no dia 17 de abril, para evitar o trânsito na Sexta-Feira da Paixão. “Já é tradição ir para o interior nos feriados visitar a família. (Os feriados prolongados) melhoram porque ir para chegar em um dia e voltar no outro cansa mais do que relaxa. Com os feriados, são mais dias de descanso", disse. >

Já Camila Ferreira, 27 anos, vai passar, pela primeira vez, o feriado da Sexta-Feira de Paixão longe de Salvador, motivada por Tiradentes na segunda. “Eu até pensava em viajar na sexta-feira de manhã, mas teria que voltar cedo no domingo para trabalhar no dia seguinte. Por isso, sempre desisti. Neste ano, vou ter a chance de passear sem me preocupar com o trabalho”, disse. A estudante de Educação Física vai para Lençóis, na Chapada Diamantina. >

Além dos feriadões de Sexta-Feira da Paixão, Tiradentes, Corpus Christi e São João, ainda há outro feriado que pode garantir folga prolongada. Trata-se do feriado do Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de Maio, uma quinta-feira.>